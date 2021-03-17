Союзные аниматоры снимут "Онегина"

Лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства студия "М.И.Р." приступила к созданию анимационного фильма-фантазии "Отель "Онегин".

Чужеземный режиссер приезжает в Россию, чтобы постичь творчество Пушкина и его гениальное произведение "Евгений Онегин". Приезжает не один, а с говорящим котом. Останавливается в отеле "Онегин", где погружается в мир образов великого поэта и музыки Петра Ильича Чайковского. Знакомится с оперной дивой Любой, которую, как оказалось, он знает с юности.

В роли режиссера - знаменитый английский мастер кукольной анимации, обладатель премий "Оскар" Барри Первез. В роли Любы - знаменитая оперная дива Любовь Казарновская. В фильме прозвучит ее восхитительное исполнение роли Татьяны, записанное в 1994 году.

В фильме будут использованы дневники и письма Пушкина и Чайковского, эпизоды, не вошедшие в оперу, фрагменты сказок...

Студия "М.И.Р." образована режиссером Марком Ляховецким и сценаристом Ириной Марголиной. Начиная с 2005 года она производит анимационные фильмы и сериалы. Среди них - сериал "Сказки старого пианино", созданный с участием мультипликаторов "Беларусьфильма". Работа удостоена в 2020 году премии Союзного государства.

В фильме будут использованы дневники и письма Пушкина и Чайковского, фрагменты сказок

"Сказки старого пианино" - транснациональный проект, в котором участвовали разные страны. Фильм "Чайковский. Элегия" снимали в Англии. Музыкальные биографии Баха, Шумана, Прокофьева и Шопена писали режиссеры из Беларуси. Фильмы о Россини, Вивальди, Дебюсси были подготовлены в России. В своей работе сотрудники студии следуют главному правилу, которое сфоpмулировал знаменитый российский режиссер-аниматор, обладатель "Оскара" Александр Петров: "Не делай того, что не нравится".