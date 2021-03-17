Совфед одобрил штрафы за продажу гаджетов без российского ПО

Совет Федерации на пленарном заседании в среду поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о наказании за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах.

Система штрафов заработает с 1 июля этого года. Для должностных лиц наказание составит от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний - от 50 до 200 тысяч рублей.

Напомним, базовый закон о предустановке российских программ был принят в ноябре 2019 года. В перечень ПО попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky и другие программы.

Также правительство утвердило список устройств, на которые необходимо устанавливать этот софт. В нем указаны смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а еще телевизоры с цифровым блоком управления.