Совфед отменил возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом

Совет Федерации одобрил поправки в закон о государственной службе, которыми отменяется возрастное ограничение для чиновников, назначаемых президентом.

Статья 25 закона дополняется положением о том, что на служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

В действующей редакции закона установлен предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. Достигшему этого возраста чиновнику срок службы может быть продлен, но не долее, чем до 70 лет.

"Федеральный закон направлен на повышение эффективности правового регулирования государственной гражданской службы", - считают в профильном комитете СФ по конституционному законодательству и госстроительству.