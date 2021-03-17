Совфед ратифицировал протокол о новых условиях кредита для БелАЭС

Совет Федерации на пленарном заседании в среду ратифицировал протокол о новых условиях предоставления правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Документ вносит поправки в подписанное в 2011 году межправительственное соглашение о кредите в размере до 10 млрд долларов США на финансирование поставок товаров, работ, услуг для строительства двух энергоблоков атомной электростанции на территории Республики Беларусь.

Ратифицированный сегодня протокол предусматривает продление срока использования кредита на два года - до конца 2022 года, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Кроме того, вместо действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту вводится фиксированная процентная ставка в размере 3,3% годовых, отмечается в сопроводительных документах.

В целях защиты интересов России как кредитора и недопущения накопления просроченных обязательств с белорусской стороны, Москва получит право приостановить использование кредита или объявить всю задолженность срочной к платежу в случае длительного непогашения.

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур и будет действовать до полного выполнения обязательств по соглашению и протоколу.