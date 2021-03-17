Власть
17.03.2021 11:37
Текст: Галина Мисливская

Совфед ратифицировал протокол о новых условиях кредита для БелАЭС

Совет Федерации на пленарном заседании в среду ратифицировал протокол о новых условиях предоставления правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Документ вносит поправки в подписанное в 2011 году межправительственное соглашение о кредите в размере до 10 млрд долларов США на финансирование поставок товаров, работ, услуг для строительства двух энергоблоков атомной электростанции на территории Республики Беларусь.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Первый энергоблок БелАЭС в Островце включен в сеть

Ратифицированный сегодня протокол предусматривает продление срока использования кредита на два года - до конца 2022 года, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Кроме того, вместо действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту вводится фиксированная процентная ставка в размере 3,3% годовых, отмечается в сопроводительных документах.

В целях защиты интересов России как кредитора и недопущения накопления просроченных обязательств с белорусской стороны, Москва получит право приостановить использование кредита или объявить всю задолженность срочной к платежу в случае длительного непогашения.

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур и будет действовать до полного выполнения обязательств по соглашению и протоколу.

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