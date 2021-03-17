Спасателей хотят защитить от уголовного преследования

Ввести в законодательство, координирующее работу спасателей, понятие "оправданный риск" и "крайняя необходимость" предлагается проектом закона, который Госдума в среду приняла в первом чтении. Поправки должны защитить сотрудников экстренных служб от необоснованного привлечения к ответственности впоследствии.

В настоящее время из-за размытых формулировок после техногенных катастроф, стихийных и чрезвычайных происшествий спасатели и их руководители нередко оказываются на скамье подсудимых. И одно дело, когда командир действительно отдал неверный приказ, приведший к гибели людей, и совсем другое, когда спасатель просто выполнял свою работу, но все равно оказался привлеченным по статье "халатность".

В настоящее время в законе есть понятие "обоснованный риск". Но оно никак не расшифровывается. И никто не понимает, где проходит граница между обоснованным и необоснованным риском. Поэтому законопроектом вводится новое заменяющее его понятие "оправданный риск". По замыслу авторов документа, это "правомерные необходимые и достаточные действия или бездействие в ситуации, требующей незамедлительного реагирования спасателя". Подчеркивается, что такие действия должны быть однозначно направлены "на спасение жизни и здоровья людей в условиях проведения аварийно-спасательных работ, когда есть основания полагать, что такое спасение возможно".

Еще один признак, при котором действия спасателя впоследствии можно будет назвать "оправданно рискованными", - это угроза для жизни и здоровья как самих спасателей, так и (или) других лиц.

Также в проекте закона закрепляется понятие "крайней необходимости" - состояния, при котором "действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам спасателя или другого лица". В формулировке далее поясняется: "если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".

Законопроект устанавливает, что спасатели, а также руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных служб и формирований не должны привлекаться к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности "за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей и спасателей или их гибель" если это произошло "вследствие правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия - в условиях оправданного риска и (или) в состоянии крайней необходимости".

В МЧС уверяют, что "оправданный риск" при спасательных работах не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных и несвоевременных действий

Поправки предлагается внести в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

Ранее в МЧС России поясняли, что закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности, так как зачастую действия спасателей при ликвидации аварии выходят за рамки общих требований трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда.