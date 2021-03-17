Спасателей освободят от ответственности за ущерб при крайней необходимости

Спасателей и руководителей аварийных служб предлагается освободить от ответственности за ущерб и вред здоровью, которые были нанесены в условиях крайней необходимости и оправданного риска. Такой законопроект Госдума поддержала в первом чтении на заседании в среду.
Фото: Виктория Гагкаева/ РИА Новости
Документ уточняет понятие "спасатель", вводит понятия "оправданный риск" и "крайняя необходимость". Также вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.
Кроме того, законопроект предусматривает освобождение руководителей аварийно-спасательных служб и ликвидации ЧС и самих спасателей от дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель вследствие правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия в условиях оправданного риска и при крайней необходимости.