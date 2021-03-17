Спасателей освободят от ответственности за ущерб при крайней необходимости

Спасателей и руководителей аварийных служб предлагается освободить от ответственности за ущерб и вред здоровью, которые были нанесены в условиях крайней необходимости и оправданного риска. Такой законопроект Госдума поддержала в первом чтении на заседании в среду.

Фото: Виктория Гагкаева/ РИА Новости