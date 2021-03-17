Срок ожидания жилья инвалидами доходит до 35 лет

На обеспечение жильем инвалидов, стоящих в очереди на жилье, потребуется около 20 лет, если не будет увеличено финансирование из федерального бюджета. К таким выводам пришла Счетная палата.

Получения квартир к началу 2020 года ждали около 100 тысяч инвалидов. 88% инвалидов стоят в очереди на жилье от 15 до 25, а иногда - до 35 лет, сообщает СП. В итоге многие не пользуются своим правом - либо самостоятельно решают жилищные проблемы, либо не доживают до получения социальной выплаты. Главная причина - недостаток финансирования из федерального бюджета. С 2014 года регионы в среднем получали лишь 5% от требуемых сумм.

Не решен вопрос обеспечения жильем инвалидов, которые не являются малоимущими, но проживают в непригодном жилье или неподходящем им жилье. Причем большая часть жилищного фонда в России не приспособлена для проживания инвалидов.

В целом в России право на помощь государства в решении вопросов с жильем имеют около 4 млн семей, на что требуется около 9 трлн рублей, отмечает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Это очень большая сумма, поэтому правильно, что Счетная палата обращает внимание на самые нуждающиеся категории граждан, считает она. Несколько лет назад была активная программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, и она более-менее решила проблему. Теперь необходимо заняться другими категориями и в целом повысить адресность программ. Среди тех, кто стоит в очереди на жилье, только 30% малоимущих, отмечает Косарева.

В 2020 году Счетная палата проанализировала обеспечение жильем инвалидов, проблему обманутых дольщиков, реализацию "мусорной" реформы, повышение зарплат отдельных категорий бюджетников и другую социальную проблематику. В 2021 году это направление будет продолжено, сообщают в СП - в частности, будет дана оценка антикризисных мер и мер, принятых в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями.