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17.03.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Срок на стройке

Строительные компании готовы взять на работу осужденных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Строительные организации в столичном регионе проявили интерес к трудоустройству на своих стройках осужденных к принудительным работам. Об этом сообщили "РГ" в тюремном ведомстве.

Сейчас Федеральная служба исполнения наказаний начала активно открывать филиалы исправительных центров при крупных предприятиях. В исправительных центрах отбывают принудительные работы.

Фото: Влад Ушаков
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Люди, попавшие в них, не являются заключенными. Но они осуждены, и должны отработать свой срок. Живут такие осужденные в общежитиях, работают в организациях любой формы собственности и получают за свой труд заработную плату. Сеть исправительных центров планируется расширить. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников на недавней коллегии ведомства напомнил, что в прошлом году вступил в силу закон о создании участков исправительных центров на объектах сторонних организаций. Например, при крупных предприятиях.

Плюс такой формы: люди, отработав срок, могут остаться на предприятии. "Это наиболее перспективное и взаимовыгодное направление, поскольку предприятие предоставляет отремонтированное помещение и обеспечивает работой проживающих там осужденных. А исправительный центр предоставляет рабочую силу и обеспечивает за ними надзор, - пояснила "РГ" начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН, генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова. - На сегодняшний день такие учреждения созданы в Пермском и Приморском краях, в Белгородской, Воронежской и Новгородской областях".

Участки на объектах предприятий планируется создать в Республике Коми, Крыму, Владимирской области, Москве и Московской области и в других регионах. Из-за пандемии на стройках не хватает рабочих рук. Поэтому строительные организации, действующие в столичном регионе, стали проявлять большой интерес к сотрудничеству с ФСИН.

Осужденный к принудительным работам не является заключенным, он живет в общежитии

Например, одна из строительных организаций Москвы в рамках планируемого долгосрочного сотрудничества готова трудоустроить от 1,5 до 2 тысяч человек.

"Планируется открыть общежития и привлечь осужденных к труду в таких сферах, как строительство, переработка твердых бытовых отходов, сельское хозяйство, коммунально-бытовое обслуживание, развивающихся сферах экономики и при реализации приоритетных государственных проектов", - говорит Елена Коробкова.

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