Суд в Москве вынес приговор членам экстремистского сообщества

Следственный комитет сообщил о приговоре военного суда в Москве членам экстремистского сообщества. Артем Воробьев, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов признаны судом виновными в совершении преступлений по двум уголовным статьям - "участие в экстремистском сообществе" и "хулиганство".

В СК рассказали, что в 2015 году Владимир Комарницкий и Дмитрий Спорыхин создали экстремистское сообщество, куда привлекли других граждан, среди которых были Воробьев, Никитин и Трофимов.

Экстремистское сообщество характеризовалось структурированностью и устойчивостью, наличием символики, поддержанием внутренней дисциплины и систематичностью совершения преступлений. Его участниками соблюдались необходимые меры конспирации, все действия согласовывались с руководством сообщества. Пропаганда его деятельности осуществлялась в том числе через группы в социальных сетях и в открытых источниках в интернете. Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений, подчеркивают в ведомстве.

Приговором суда Воробьеву назначено условное лишение свободы на 4 года, Никитину дали 3 года условно, Трофимову - штраф в 50 000 рублей.

Следователи продолжают с помощью сотрудников МВД и ФСБ устанавливать других участников экстремистского сообщества.

Владимир Комарницкий и Дмитрий Спорыхин, нарушившие меру пресечения в виде домашнего ареста, объявлены в розыск.