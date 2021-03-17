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17.03.2021 19:08
Рубрика: Общество

Выявлены две группы людей, являющиеся суперраспространителями COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Массачусетского технологического университета и Гарвардского университета провели исследование влияния массы тела на распространение заболеваемости коронавирусом. И пришли к выводу, что люди с лишним весом выделяют больше всего частиц с вирусом, активно распространяя его. Чем выше индекс массы тела (ИМТ), тем больше количество выдыхаемых аэрозольных частиц.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
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Известно, что COVID-19 передается каплями, образующимися с поверхности слизи дыхательных путей во время процесса дыхания у хозяев, инфицированных вирусом SARS-CoV-2: как больших капель, выдыхаемых людьми при кашле или чихании, так и очень маленьких капель, образующихся при естественном дыхании.

Ученые подсчитали объем выдыхаемого воздуха у групп людей различной упитанности. Выяснилось, что этот объем может различаться в сотни раз: выдыхаемые частицы аэрозоля варьируют между испытуемыми на три порядка, причем число выдыхаемых дыхательных капель увеличивается со степенью инфекции COVID-19 и повышением ИМТ. Всего на 18 процентов тучных людей приходилось 80 процентов выдыхаемого биоаэрозоля. Их и назвали суперраспространителями вируса.

"Исследования выдыхаемого аэрозоля показывали, что критическим фактором в случаях передачи является склонность некоторых людей выдыхать большое количество мелких дыхательных капель. На основе полученных данных можно сделать вывод, что способность слизистой оболочки дыхательных путей противостоять разрыву на дыхании значительно варьируется у разных людей, с тенденцией к увеличению с развитием инфекции COVID-19 и индексом массы тела, умноженным на возраст", пишет издание PNAS.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Ученые объясняют этот феномен тем, что у больных с высоким ИМТ, а также у пожилых, в результате болезни сильнее повреждаются слизистые. Кроме того, эта категория лиц тяжелее переносит COVID-19 и концентрация вируса у них выше. Это также повышает вероятность выброса частиц в окружающую среду и передачи заболевания.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что количественная оценка и контроль выдыхаемого могут иметь решающее значение для замедления распространения COVID-19 по воздуху в отсутствие эффективной и широко распространенной вакцины. Они также важны для оценки риска передачи заболевания в таких условиях жизни групп высокого риска, как дома престарелых, где люди вынуждены жить в тесной близости и в течение длительных периодов времени.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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