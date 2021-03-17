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17.03.2021 23:44
Рубрика: Культура

Ах, эти черные глаза

Театр имени Вахтангова рассказал о судьбе короля танго и автора "Мурки"
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8408)
Новый спектакль вахтанговцев - "Танго между строк" - идет в Арт-кафе театра, и лучшей площадки для этого действа трудно придумать. Пьеса латвийского русскоязычного драматурга Алексея Щербака - это, по сути, биография одного из самых популярных и таинственных советских композиторов легкого жанра. Именно так: популярного и таинственного.
Эльдар Трамов и Анна Антонова блистательно изобразили встречу Строка с Екатериной Фурцевой. Фото: Пресс-служба Театра имени Вахтангова Эльдар Трамов и Анна Антонова блистательно изобразили встречу Строка с Екатериной Фурцевой. Фото: Пресс-служба Театра имени Вахтангова
Эльдар Трамов и Анна Антонова блистательно изобразили встречу Строка с Екатериной Фурцевой. Фото: Пресс-служба Театра имени Вахтангова

Парадокс - имя Оскара Строка известно вроде бы немногим, но каждый без труда напоет "Ах, эти черные глаза..." или "Лейтенант молодой и красивый". По крайней мере знаменитую "Мурку" точно знают наизусть все. Так вот Оскар Строк - автор всех этих мелодий.

Фото: Надежда Сокорева / предоставлено театром "Московская оперетта"
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Сам себя он справедливо называл "королем танго" и хвалился, что за свою долгую жизнь (родился в девяностых годах позапрошлого века, дожил до 1975-го) написал почти 300 произведений. На самом деле, в его архиве "всего" 44 танго, а в творческой биографии - сотрудничество с Петром Лещенко, Шаляпиным, Плевицкой, Шульженко и даже участие в конкурсе на сочинение гимна СССР. А еще - крутые виражи судьбы под аккомпанемент ХХ века: от всенародной славы до полного забвения, от ужасов войн и революций до удушающего уюта жизни "бытовой".

В СССР музыка Строка оказалась под запретом как идеологически чуждая - "образчик упаднического буржуазного искусства". Но люди все равно знали и любили его пылкие фокстроты, сентиментальные вальсы, раскаленные ритмы танго. Человеческому сердцу нужны большие чувства, которыми Строк умел щедро делиться.

Режиссер Наталья Ковалева превратила пьесу Щербака в каскад замечательных кабаретных номеров: оказывается, мелодиями танго можно рассказать очень многое. И про латвийское детство, и про Санкт-Петербургскую консерваторию, и про первую любовь, и про адюльтеры, и про войны, допросы, эвакуацию...

Танго - это всегда кровь-любовь, "вертикальное выражение горизонтального желания", амплитуда которого - от нежности до ненависти - чрезвычайно велика. Тот, у кого в жилах кровь, а не водица, не может не ощутить волнения, когда вот так вот рядом звучит живое, настоящее танго.

Мелодиями танго можно рассказать многое. Про латвийское детство, Петербургскую консерваторию, первую любовь, войны, допросы, эвакуацию

Многие номера в спектакле сделаны нарочито утрированными - чтобы "страсти рвались в клочья". Интонация порой кажется пародийной, едва ли не капустнической, - но сквозь нее мерцает нечто до застенчивости нежное, искреннее. Впрочем, назвать новую постановку цепью концертных номеров будет неверно. Нам явлен настоящий спектакль, и особая заслуга в этом принадлежит исполнителю главной роли Эльдару Трамову. В этом спектакле есть сюжет и драма жизни.

Фото: Московский театр Олега Табакова
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"Беспомощный, злобный старикашка", как аттестует себя сам Оскар Строк, - именно таким и предстает герой в первой сцене: нелепый, неловкий, как-то фанфаронисто самонадеянный. Но углубившись в воспоминания, он убедительно преображает себя и в молодого красавца, и в уверенного мастера, и в безусловного "короля танго". С незаурядными вокальными данными Эльдара Трамова кажется - это так легко.

Роскошна сцена встречи Строка с Екатериной Фурцевой (блистательная работа Анны Антоновой). Остроумные находки постановщиков наглядно демонстрируют, как неожиданно, забористо и даже физиологично - не хуже пара в русской бане - могут подействовать звуки танго на человеческий организм. И закаленную в номенклатурных интригах чиновницу они, во всяком случае, не оставляют равнодушной.

После тридцати лет "запрета на профессию" Оскара Строка вернули слушателям. В 1972 году фирма "Мелодия" выпустила пластинку с его старыми хитами. Создать новый альбом маэстро не успел. Увы.

Закончить такой волнующий спектакль печальной нотой было бы несправедливо. А что справедливо? Наверное, вот эта утешительная фраза героя в финале: "Я прожил все-таки счастливую жизнь: меня поют, меня танцуют".

Кстати

Спектакль "Танго между строк" посвятили памяти композитора Фаустаса Латенаса. Он начал работу над спектаклем, но не успел ее закончить... Зато остались его размышления и идеи. "Мы сохранили их в спектакле. И это еще раз доказывает, что "ничто не может остановить музыку", - отметила Ковалева.

Культура Театр Драматический театр

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