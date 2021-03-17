Во многих медицинских учреждениях Удмуртии телемедицина применяется уже несколько лет. А вот сельские медики только начали использовать ее.

В Можгинском районе специалисты Министерства информатизации и связи поставили в фельдшерско-акушерском пункте электрокардиограф, который через интернет передает данные в районную больницу. Кардиолог расшифровывает запись и по системе "Телемедицина" со своего ноутбука отсылает заключение в ФАП. А это значит, что человеку из деревни не надо ехать в районную больницу на прием. Пока это был только эксперимент, и если он окажется удачным, такие же возможности появятся во всех фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных районов республики.

Сегодня высокоскоростным интернетом уже обеспечено более 200 соцобъектов в 146 населенных пунктах Удмуртии. Общение врача по интернету с пациентом из самых дальних населенных пунктов - это качественно новый этап в развитии телемедицины, переход к действительно персонифицированному здравоохранению.

Сельские ФАПы Костромской области будут подключены к системе телемедицинских консультаций к концу 2022 год. У медработников появится возможность прямо на рабочем месте получить консультацию более опытных врачей областного центра, проводить телеконференции, обмениваться опытом. Многие медучреждения уже обеспечены всем необходимы.

А в Ростовской области уже запущены телемедицинские услуги для консультативного приема граждан. Проект реализован при содействии экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) и поддержке федерального оператора проекта от компании "Ростелеком".

Общение врача с пациентом из дальних сел - это качественно новый этап в развитии телемедицины

По словам советника губернатора по цифровым вопросам Антона Алексеева, возможности телемедицины позволят жителям удаленно получать не только консультации врачей-специалистов, но и электронный рецепт на лекарства.

"Для получения телемедицинской услуги пациенту нужно зарегистрироваться на портале gostelemed.ru, выбрать врача и записаться на прием. Количество направлений будет расширяться. Для Ростовской области данный проект - важная составляющая общей стратегии по созданию комфортного и безопасного пространства на территории всего региона, или, как мы сегодня подчеркиваем, "территории цифры", - подчеркнул Антон Алексеев.