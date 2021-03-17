Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров

Павел Дуров, Николай Сторонский и братья Игорь и Дмитрий Бухманы придут на смену нынешним лидерам списка российских миллиардеров. Об этом заявил в эфире соцсети Clubhouse основатель Тинькофф банка Олег Тиньков.

"Тройка миллиардеров в будущем - Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте", - цитирует Тинькова Forbes.

Все названные Тиньковым предприниматели уже являются долларовыми миллиардерами. Состояние основателя Telegram Павла Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов, создателей компании мобильных приложений Playrix братьев Бухманов - в 3,1 миллиарда у каждого, а владельца британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского - в 1,1 миллиарда.

По словам основателя Тинькофф банка, по настоящему прибыльным может стать бизнес, связанный с мобильными приложениями.

"Раньше было так: ты мультимиллионер, если владеешь самолетами и пароходами. Но это парадигма двадцатилетней давности... Сейчас идет тренд очень очевидный и понятный - это мобайл. Если ты не в мобайле, ты не в бизнесе", - уверен Тиньков.