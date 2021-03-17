Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США

Экс-президент США Дональд Трамп намерен принять окончательное решение о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала Fox News.

"Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем", - отметил бывший американский лидер. Он рассказал, что намерен сосредоточиться на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в палате представителей конгресса США. По мнению Трампа, его помощь однопартийцам может "иметь большой вес" с точки зрения победы того или иного кандидата.

Бывший хозяин Белого дома уверен, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами конгресса по итогам промежуточных выборов в 2022 году. После этого Трамп объявит о своем решении по поводу участия в выборах президента. "Думаю, мы отлично выступим через два года, мы отлично выступим через четыре года", - цитирует ТАСС.

Трамп также прокомментировал сообщения о том, что жена принца Гарри Меган Маркл якобы может принять участие в выборах президента США и встречалась для этого с представителями Демократической партии. "Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь ее поклонником", - заключил республиканец.