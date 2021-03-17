Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом "политического маразма" США

В "Единой России" назвали триумфом "политического маразма" США заявление американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что доверие россиян к своему президенту недосягаемо для рейтингов Байдена. Он также отметил, что такое поведение президента США - это крайняя степень агрессии от бессилия.

"Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире - они только планируют. У нас межнациональный мир - у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности - у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым - у них разговоры об отделении штатов", - приводит слова Турчак пресс-служба "Единой России". По мнению Турчака, слова Байдена - вызов всей России.