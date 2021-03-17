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17.03.2021 18:27
Рубрика: Власть

Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом "политического маразма" США

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В "Единой России" назвали триумфом "политического маразма" США заявление американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что доверие россиян к своему президенту недосягаемо для рейтингов Байдена. Он также отметил, что такое поведение президента США - это крайняя степень агрессии от бессилия.

"Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире - они только планируют. У нас межнациональный мир - у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности - у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым - у них разговоры об отделении штатов", - приводит слова Турчак пресс-служба "Единой России". По мнению Турчака, слова Байдена - вызов всей России.

Власть Работа власти Внешняя политика Партии "Единая Россия" Россия и США

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