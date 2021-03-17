Туристический потенциал Беларуси представили в Москве

Многие санатории Республики Беларусь в 2021 году предложат постковидные программы реабилитации. Они будут доступны для всех и, конечно, в первую очередь - для граждан Союзного государства. Об этом "СОЮЗу" стало известно в ходе презентации "Туристический потенциал Беларуси-2021", которая прошла в Посольстве Беларуси в России 17 марта в рамках международной туристической выставки MITT 2021. Мероприятие было организовано Посольством совместно с Национальным агентством по туризму.

Презентация ориентирована на представителей туристической отрасли Союзного государства и собрала в Деловом и культурном комплексе посольства экспозиции, связанные с деятельностью более 20 санаториев, курортных центров Республики Беларусь, из таких регионов как город Минск, а также Минская, Витебская, Гродненская, Гомельская и Брестская области.

В ходе презентации были широко представлены такие виды туристических услуг как промышленный, спортивный, оздоровительный, экологический, этнотуризм и многие другие виды отдыха.

Советник-посланник Владимир Синюта поприветствовал собравшихся и привел данные статистики, исходя из которых в республике находится более чем 15 тысяч объектов, имеющих историческую и культурную значимость.

"Беларусь была включена в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году, привлекая большим количеством туристических объектов", - напомнил он, выразив надежду на скорую победу над пандемией и полноценное открытие границ.

Директор Национального агентства по туризму Беларуси Павел Сапотько обратил внимание на такие объекты нематериального наследия, входящие в список ЮНЕСКО, как культура бортничества (пчеловодство, основанное на добыче меда у пчел, живущих в дуплах деревьев - прим. ред.) и обряды "Колядные цари" и "Юрьевский хоровод".

Что же касается конкретных новаций в туристической отрасли, то они связаны с пандемией коронавируса. Как рассказали обозревателю "СОЮЗа" на стенде одного из санаториев, в 2021 году посетителей ждут новые оздоровительные и реабилитационные программы "COVID", которые рассчитаны на тех, кто уже переболел коронавирусом.