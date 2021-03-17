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17.03.2021 16:09
Рубрика: Экономика

Участок "оранжевой" линии метро закроют на две недели

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Москве с 20 марта по 2 апреля для пассажиров будет закрыт участок "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро, которую на схемах обозначают оранжевым цветом. Проехать можно будет только от станции "Новые Черемушки" в центр и от "Беляево" на юг, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Фото: РИА Новости
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Это вынужденная мера, необходимая для строительства второго тоннеля Большой кольцевой линии подземки. На ней будет новая станция "Воронцовская", благодаря которой на станции "Калужская" Калужско-Рижской линии станет свободнее на 40 процентов, уверены в дептрансе. Так что сегодняшние неудобства скоро обернутся для пассажиров "оранжевой" ветки большой экономией времени и новым комфортом - возможностей добраться в любую точку города у них станет гораздо больше.

Пока же объехать перекрытый участок метро можно будет как по земле - на бесплатных компенсационных автобусах КМ и регулярных маршрутах наземного транспорта - так и под ней, на подземке. Дело в том, что Калужско-Рижская линия не обрывается на юге, а связывается там с Бутовской веткой, которая вскоре пересекается с Серпуховско-Тимирязевской. Эту связку, кстати, построили несколько лет назад, так что местные жители хорошо знают, какую пользу приносит стройка метро. В любом случае, со станций "Новоясеневская", "Ясенево" и "Теплый Стан" добираться в центр будет разумнее через "серую" ветку.

Что касается перекрытий, то полностью закроют только одну станцию - "Калужскую", рядом с которой щиты и будут пробивать новый тоннель. Поезда из центра, соответственно, будут доезжать только до "Новых Черемушек". Если вам нужно дальше, то придется выйти из подземки и сесть на бесплатный автобус - эта схема в Москве уже хорошо отработана. Чтобы автобусы могли ездить беспрепятственно и не стоять в пробках, на маршруте их движения временно изменят схему движения. Так что автомобилистам Профсоюзную улицу и окрестности возле перекрытого участка метро лучше избегать и заранее выбирать маршруты объезда. Закрытия и ограничения дорожного движения будут действовать здесь с 18 марта до 4 апреля.

Все эти неудобства с лихвой окупятся уже совсем скоро - в дептрансе говорят, что станция "Воронцовская" БКЛ заработает в этом году. "Благодаря ей у 350 тысяч жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково появятся новые варианты поездок. Дорога до Зюзино и Проспекта Вернадского для них станет на 20 минут короче. А сама оранжевая линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18 процентов", - объясняют в пресс-службе ведомства. Полный запуск БКЛ, напомню, запланирован на следующий год.

Кстати

Посмотреть схемы перекрытия, найти ответы на популярные вопросы и даже построить маршрут на день поездки с учетом ограничений с помощью интерактивной карты можно на Едином транспортном портале. Закрытию участка там посвящена отдельная страница.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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