УЕФА не накажет Карасева за отказ встать на колено

Союз европейских футбольных ассоциаций не будет наказывать российского арбитра Сергея Карасева за отказ преклонить колено перед матчем Лиги чемпионов между клубами "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Во вторник перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым отказалась преклонить колено.

Как заявили в УЕФА, Карасев, а также его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин за это не будут наказаны.

"Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено", - заявили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Матч завершился победой "Манчестер Сити" со счетом - 2:0.