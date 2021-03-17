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Рубрика: Культура

Уголовное дело на певца Тиму Белорусских передано в суд

Текст: Александр Алексеев

Уголовное дело на певца Тиму Белорусских передано в суд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале следственный комитет Беларуси. Против 22-летнего артиста возбуждено уголовное дело по статье 328 УК - "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов".

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Напомним, что рэпера, настоящее имя которого Тимофей Морозов, задержали в Минске еще 10 января, после того, как у него дома обнаружили наркотическое вещество, причем в значительном количестве - два килограмма. Позднее официальный представитель артиста подтвердила эту информацию. По другим сведениям, запрещенного вещества было меньше.

Уже 12 января Тима Белорусских был задержан, а затем меру пресечения сменили на домашний арест, под залог.

Теперь популярному рэперу, исполнителю хитов "Незабудка" и "Мокрые кроссы", грозит до пяти лет лишения свободы.

Культура Музыка В мире экс-СССР Беларусь Музыка с Александром Алексеевым

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