Украина планирует продать 25 тюрем с аукциона

Несмотря на провал первого аукциона по продаже тюрьмы, который устроила Украина, Киев не собирается отказываться от этой идеи. Как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью агентству "Украинские новости", до конца месяца на торги будут выставлены два исправительных учреждения - в Одессе и Львове. Всего же планируется продать до 25 тюрем.

"Рассчитываем, что до конца месяца два лота будут выставлены на продажу. Максимум - в начале следующего. Это Одесса и Львов. И еще в течение года как минимум несколько также запустим в продажу", - рассказал украинский министр. По его словам, 30 процентов выручки от продажи будут перечислены в бюджет страны, при этом 70 процентов минюст оставит себе.

Помимо тюрем Малюська намерен избавиться и от некоторых СИЗО. Например, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве, по его словам, будет переделана под отель. А часть оставшихся камер в изоляторе, который продолжит работать еще как минимум пять лет, переоборудуют и сделают платными (для арестованных, желающих жить в комфортных условиях).

Впрочем, все эти планы могут легко разбиться о реальность. Первый устроенный на Украине аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра №132, расположенного в поселке Коцюбинское Киевской области с треском провалился. Как признался сам Малюська, не было подано ни одной заявки - покупателей не устроила высокая цена объекта. Глава минюста Украины просил на него 220 миллионов гривен (примерно 580 миллионов рублей). Впрочем, он не отчаивается и уже перенес торги на апрель, снизив стартовую цену.