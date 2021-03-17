Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по Донбассу

Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

"Заседание Контактной группы в политической части было сорвано", - заявил Грызлов. По его словам, на этот раз в качестве предлога было выдвинуто ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования.

Полпред обратил внимание также на то, что Киев по-прежнему отказывается от скоординированного открытия двух контрольно-пропускных пунктов в Луганской области, в результате местные жители вынуждены передвигаться на свой страх и риск.

Украинская сторона тем временем перебрасывает все новые силы в Донбасс. "Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно", - отметил Грызлов. По его мнению, которое приводит ТАСС, Киев пытается вызвать ответный огонь и тем самым "создать предлог для военной авантюры". Пока это не удается. "Поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию", - отметил полпред.

По его словам, "украинская власть чувствует себя в тупике, но военное обострение в Донбассе не является выходом из этого тупика", "любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины".