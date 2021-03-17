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Рубрика: Общество

Чей туфля?

Проверь: получишь ли ты школьный аттестат
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 56(8407)
В этом году выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и получить аттестат. По сути, это такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ.
Государственный выпускной экзамен - это, по сути, такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем ЕГЭ. Фото: Photoxpress Государственный выпускной экзамен - это, по сути, такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем ЕГЭ. Фото: Photoxpress
Государственный выпускной экзамен - это, по сути, такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем ЕГЭ. Фото: Photoxpress

Демоверсии вариантов заданий уже опубликованы. Мы взяли их за основу и составили свой упрощенный тест. Проверьте себя - сможете ли вы сдать экзамен?

Фото: Виктор Васенин
Как изменится ЕГЭ и система госаккредитации вузов

1. В одном из слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Что это за слово?

Варианты:

а) недУг; б)отдАв; в) обогнАла; г) позвалА;

д) нОгтя

2. Первый тур стартовавшего в Швеции чемпионата мира по хоккею не принес никаких неожиданных сюрпризов.

Отредактируйте это предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Какое слово - лишнее?

Варианты:

а) никаких; б) неожиданных; в) стартовавшего; г) первый

3. В одном из слов допущена ошибка в образовании формы слова. В каком?

Варианты:

а) нет ТУФЕЛЬ; б) мягких КРЕСЕЛ; в) СЕМИСТАМИ жителями; г) без САПОГ; д) ДВУМСТАМ пятидесяти рублям

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Варианты:

а) магни..вый, овлад..вать; б) (повернуть) направ.., завед..вать; в) застра..вающий, чист..нький; г) танц..вать, син..ватый; д) причудл..вый, цел..вой

5. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Варианты:

а) сия..шь, закле..вший; б) щур..щийся (от солнца), (друзья) увид..тся; в) налад..шь, скле..нный; г) представ..шься, независ..мый;

д) онеме..шь, ожида..мый

6. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

Читать было невозможно (1) и (2) когда не спалось (3) я слушал окружающие ночные звуки и пытался представить (4) что скрывается за ними.

Варианты:

а) 1, 3, 4; б) 1, 4; в) 1, 2, 3, 4; г) 3, 4

7. Баночка йогурта стоит 14 рублей 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта можно купить на 100 рублей?

Варианты:

а) 6; б) 7; в) 5; г) 8

8 Килограмм моркови стоит 40 рублей. Олег купил 1 кг 600 г моркови. Сколько рублей сдачи он должен получить со 100 рублей?

Варианты:

а) 40; б) 64; в) 36; г) 60

9 Ивану Кузьмичу начислена заработная плата 20 000 рублей. Из этой суммы вычитается налог на доходы физических лиц в размере 13%. Сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога?

Варианты:

а) 18 000; б) 17 500; в) 17 400; д) 16 800

10 Для ремонта требуется 63 рулона обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 6 рулонов?

Варианты:

а) 10, 5; б) 11; в) 12; г) 10

11 В чемпионате по прыжкам в воду участвуют 35 спортсменов: 7 - из России, 12 - из Китая, 9 - из Японии и 7 - из США. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из России.

Варианты:

а) 0,2; б) 0,35; в) 0,1; г) 0,7

12 Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки в 16.00?

Варианты:

а) 70%; б) 100; в) 140; г) 120

Правильные ответы

1) ОбогнАла.

2) Неожиданных (сюрприз - всегда неожиданность).

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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3) СЕМИСТАМИ жителями (правильно - семьюстами).

4) Магниевый, овладевать. (Повернуть) направо, заведовать. Танцевать, синеватый.

5) Щурящийся (от солнца), (друзья) увидятся. Представишься, независимый. Онемеешь, ожидаемый.

6) 1, 2, 3, 4.

7) 6.

8) 36.

9) 17 400.

10) 11 (Пачки нужны целые).

11) 0,2.

12) 120.

Общество Образование ЕГЭ в России

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