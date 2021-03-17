В этом году выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и получить аттестат. По сути, это такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ.

Государственный выпускной экзамен - это, по сути, такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем ЕГЭ. Фото: Photoxpress

Демоверсии вариантов заданий уже опубликованы. Мы взяли их за основу и составили свой упрощенный тест. Проверьте себя - сможете ли вы сдать экзамен?

1. В одном из слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Что это за слово?

Варианты:

а) недУг; б)отдАв; в) обогнАла; г) позвалА;

д) нОгтя

2. Первый тур стартовавшего в Швеции чемпионата мира по хоккею не принес никаких неожиданных сюрпризов.

Отредактируйте это предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Какое слово - лишнее?

Варианты:

а) никаких; б) неожиданных; в) стартовавшего; г) первый

3. В одном из слов допущена ошибка в образовании формы слова. В каком?

Варианты:

а) нет ТУФЕЛЬ; б) мягких КРЕСЕЛ; в) СЕМИСТАМИ жителями; г) без САПОГ; д) ДВУМСТАМ пятидесяти рублям

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Варианты:

а) магни..вый, овлад..вать; б) (повернуть) направ.., завед..вать; в) застра..вающий, чист..нький; г) танц..вать, син..ватый; д) причудл..вый, цел..вой

5. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Варианты:

а) сия..шь, закле..вший; б) щур..щийся (от солнца), (друзья) увид..тся; в) налад..шь, скле..нный; г) представ..шься, независ..мый;

д) онеме..шь, ожида..мый

6. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

Читать было невозможно (1) и (2) когда не спалось (3) я слушал окружающие ночные звуки и пытался представить (4) что скрывается за ними.

Варианты:

а) 1, 3, 4; б) 1, 4; в) 1, 2, 3, 4; г) 3, 4

7. Баночка йогурта стоит 14 рублей 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта можно купить на 100 рублей?

Варианты:

а) 6; б) 7; в) 5; г) 8

8 Килограмм моркови стоит 40 рублей. Олег купил 1 кг 600 г моркови. Сколько рублей сдачи он должен получить со 100 рублей?

Варианты:

а) 40; б) 64; в) 36; г) 60

9 Ивану Кузьмичу начислена заработная плата 20 000 рублей. Из этой суммы вычитается налог на доходы физических лиц в размере 13%. Сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога?

Варианты:

а) 18 000; б) 17 500; в) 17 400; д) 16 800

10 Для ремонта требуется 63 рулона обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 6 рулонов?

Варианты:

а) 10, 5; б) 11; в) 12; г) 10

11 В чемпионате по прыжкам в воду участвуют 35 спортсменов: 7 - из России, 12 - из Китая, 9 - из Японии и 7 - из США. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из России.

Варианты:

а) 0,2; б) 0,35; в) 0,1; г) 0,7

12 Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки в 16.00?

Варианты:

а) 70%; б) 100; в) 140; г) 120

Правильные ответы

1) ОбогнАла.

2) Неожиданных (сюрприз - всегда неожиданность).

3) СЕМИСТАМИ жителями (правильно - семьюстами).

4) Магниевый, овладевать. (Повернуть) направо, заведовать. Танцевать, синеватый.

5) Щурящийся (от солнца), (друзья) увидятся. Представишься, независимый. Онемеешь, ожидаемый.

6) 1, 2, 3, 4.

7) 6.

8) 36.

9) 17 400.

10) 11 (Пачки нужны целые).

11) 0,2.

12) 120.