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17.03.2021 12:07
Рубрика: Общество

В 2021 году поступить в вуз сможет каждый второй выпускник школы

Текст: Мария Агранович
На 2021/2022 учебный год вузам выделено на 10 процентов больше бюджетных мест, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации в среду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В этом году из школ выйдут 697 тысяч выпускников, вузам же выделено 542 тысячи бюджетных мест, из которых большинство - 422 тысячи - для бакалавров и специалистов, - уточнил Фальков. - А значит, практически каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Фальков напомнил, что теперь контрольные цифры приема (КЦП) распределяются по новым правилам: запросы на бюджетные места формируют сами регионы с учетом потребностей экономики и демографии.

- На 2021 год часть регионов запросили меньше бюджетных мест, - отметил министр. - Это связано, в том числе, с демографией.

Валерий Фальков напомнил, что уже в 2020 году бюджетные места были существенно увеличены. Буквально перед началом приема экстренно добавили 11 с лишним тысяч мест, причем более 9 тысяч из них ушло в региональные вузы.

Студентами в итоге стали 69 процентов выпускников школ: 38 поступили на бюджет, 31 - на платные отделения.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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