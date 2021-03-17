В Австралии зафиксировали случаи сильной аллергии после вакцины AstraZeneca

Побочные эффекты, требующие наблюдения в медицинском стационаре, были отмечены у четырех человек в Австралии после вакцинации против коронавируса первой дозой препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил местный телеканал SBS.

"Выявление сразу четырех случаев за 48 часов требует внимательного изучения. Побочные эффекты проявились у жителей Квинсленда", - цитирует РИА Новости главного санитарного врача штата Джона Уэкфилда.

Гражданам, страдающим любой формой аллергии, власти рекомендовали отказаться от вакцинации. Общенациональная прививочная кампания в Австралии началась 22 февраля. Для вакцинации населения одобрены препараты, произведенные британско-шведской компанией AstraZeneca и консорциумом Pfizer - BioNTech.

За все время с начала пандемии в Австралии были выявлены 29 тысяч 137 инфицированных. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 43 пациента, в карантинных центрах находятся еще 70 инфицированных.