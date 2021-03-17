В Доме кино покажут фильм о пленении СБУ двоих российских моряков

В четверг, 18 марта, в большом зале Дома кино состоится премьера полнометражного художественного фильма "Пункт пропуска". Как рассказали "РГ" создатели картины, в основу ее сюжета легли реальные события. В октябре 2016 года на пункте пропуска "Чонгар" сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) похитили двоих российских военных, проходивших службу на Черноморском флоте. После чего они 3 года провели в плену, но в итоге были возвращены на Родину.

В фильме снялись: народный артист РФ Эммануил Виторган, заслуженные артисты РФ Николай Добрынин и Михаил Калиничев, актеры Виктория Тарасова, Тимур Ефременков, Михаил Полицеймако, Борис Эстрин, Кирилл Емельянов, телеведущая Арина Шарапова, Александр Старовойтов и другие. Режиссером картины выступила Вера Соколова, автором сценария - Иван Соловьев. Сценарист, кстати, в прошлом координировал по одному из направлений работу по возвращению из-за рубежа россиян домой. Саундтреки к фильму написаны и исполнены популярным музыкантом Денисом Майдановым.

Отмечается, что фильм создан при поддержке Министерства обороны РФ. Съемки были проведены на различных объектах Черноморского флота с привлечением личного состава и локаций 30-й дивизии надводных кораблей, 810-й бригады, Штаба Черноморского флота.

По словам создателей фильма, их картина посвящена 75-летию Великой Победы. В ней значительное внимание уделено преемственности подвигов наших отцов и дедов, корреляции их героизма, проявленного в годы войны, с событиями последних лет.

Фильм "Пункт пропуска" получил удостоверение национального фильма и выйдет на экраны к 7-й годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.