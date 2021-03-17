В Эстонии зафиксировано два случая тромбоза после прививки от коронавируса

В Эстонии зарегистрировано два случая возникновения тромбоза после прививки от коронавируса. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на советника по медицине Департамента лекарственных средств Алара Ирса.

По его словам, тот человек, что получил вакцину AstraZeneca, скончался после укола. Проблема с тромбами также возникла у пожилого мужчины, привитого препаратом Pfizer, у него сгусток крови привел к нарушению зрения, но угрозы жизни не было.

Несмотря на то, что Эстония располагает уже собственными данными о возникновении тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca (всего в ЕС около 30 подобных случаев), по мнению Ирса, страна не должна отказываться от его использования. "Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой", - заявил Ирс.

Об этом же заявили накануне члены экспертной комиссии по иммунопрофилактике. По их словам, использование вакцины AstraZeneca должно продолжиться в Эстонии, поскольку польза от нее больше, чем возможный ущерб. Как отметил со своей стороны министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк, ни у одной страны нет доказательств, что эта вакцина связана с трагическими случаями. Он также заявил, что Эстония хотела бы получить вакцину AstraZeneca в случае отказа других стран ЕС от ее использования.

Между тем уже два десятка стран по всему миру приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о негативных последствиях его применения. Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам проводят расследования случаев тромбоза.