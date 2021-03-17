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Рубрика: В мире

В Эстонии зафиксировано два случая тромбоза после прививки от коронавируса

Текст: Юрий Когалов
Фото: JENS SCHLUETER / AFP Фото: JENS SCHLUETER / AFP
Фото: JENS SCHLUETER / AFP

В Эстонии зарегистрировано два случая возникновения тромбоза после прививки от коронавируса. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на советника по медицине Департамента лекарственных средств Алара Ирса.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, тот человек, что получил вакцину AstraZeneca, скончался после укола. Проблема с тромбами также возникла у пожилого мужчины, привитого препаратом Pfizer, у него сгусток крови привел к нарушению зрения, но угрозы жизни не было.

Несмотря на то, что Эстония располагает уже собственными данными о возникновении тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca (всего в ЕС около 30 подобных случаев), по мнению Ирса, страна не должна отказываться от его использования. "Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой", - заявил Ирс.

Об этом же заявили накануне члены экспертной комиссии по иммунопрофилактике. По их словам, использование вакцины AstraZeneca должно продолжиться в Эстонии, поскольку польза от нее больше, чем возможный ущерб. Как отметил со своей стороны министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк, ни у одной страны нет доказательств, что эта вакцина связана с трагическими случаями. Он также заявил, что Эстония хотела бы получить вакцину AstraZeneca в случае отказа других стран ЕС от ее использования.

Между тем уже два десятка стран по всему миру приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о негативных последствиях его применения. Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам проводят расследования случаев тромбоза.

В мире Европа Эстония Вакцинация от коронавируса

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