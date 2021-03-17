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Рубрика: В мире

В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. Фото: AFP/GIUSEPPE CACACE Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. Фото: AFP/GIUSEPPE CACACE
Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. Фото: AFP/GIUSEPPE CACACE

Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в своей статье для австрийской газеты Kurier.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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По его мнению, отношения с Россией достигли низшей точки, но шанс на перезагрузку есть. Ляйтль убежден, что нужно не возводить преграды, а наводить мосты, пишет РИА Новости. Для этого Брюсселю необходимо ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу.

Кроме того, необходимо налаживать отношения в экономической, научной, культурной сферах. Также точками приложения усилий могут стать вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией. Что же касается ситуации с Украиной, то Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает Ляйтль.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что не стоит усердствовать в отношении санкций против России. "Евросоюзу не надо рубить сук, на котором он сам сидит", - отметил министр. По его словам, санкции должны быть "грамотными с политической точки зрения и надежным - с юридической". И при этом Брюсселю, по словам Шалленберга, нельзя отказываться от диалога с Россией.

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