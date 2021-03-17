В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошей вакциной

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, которые приводит ТАСС, "Спутник V" значится в списке вакцин-кандидатов на применение на территории ЕС. "Это, безусловно, хорошая вакцина, русские - довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться", - заявил Бретон.

При этом он отметил, что в ЕС могут возникнуть проблемы с производством российского препарата.

"Сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором", - заявил еврокомиссар. "Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве", - добавил Бретон.