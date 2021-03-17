В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошей вакциной

Новости

Путин поручил Генпрокуратуре серьезно заняться борьбой с коррупцией 16:51
Вратарь сборной РФ и "Краснодара" Сафонов вернулся к тренировкам 16:49
Посол Украины снова напомнил ФРГ о "моральном долге" 16:37
ФАС начала внеплановые проверки производителей куриного мяса и яиц 16:36
Более 90 процентов бюджетных мест получат региональные вузы 16:36
Краснов: По нацпроектам предотвращены картельные сговоры на 7 млрд рублей 16:35
Уголовное дело на певца Тиму Белорусских передано в суд 16:29
Участок "оранжевой" линии метро закроют на две недели 16:09
Вяльбе сравнила невесту лыжника Большунова с женой декабриста 15:57
Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов 15:56
Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея 15:47
Путин призвал следить за картельными сговорами 15:39
Два столичных легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics 15:39
Путин поручил проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений 15:35
Законопроект об отечественных "зеленых" продуктах принят в первом чтении 15:32
В Доме кино покажут фильм о пленении СБУ двоих российских моряков 15:30
Путин требует законных и справедливых приговоров суда 15:28
Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в России 15:21
Путин поручил рассматривать в приоритетном порядке обращения семей с детьми 15:19
На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 16:31
Рубрика: В мире

В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошей вакциной

Текст: Юрий Когалов
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, которые приводит ТАСС, "Спутник V" значится в списке вакцин-кандидатов на применение на территории ЕС. "Это, безусловно, хорошая вакцина, русские - довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться", - заявил Бретон.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Матвиенко высказалась за регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе

При этом он отметил, что в ЕС могут возникнуть проблемы с производством российского препарата.

"Сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором", - заявил еврокомиссар. "Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве", - добавил Бретон.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошей вакциной
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ
Германия попыталась отговорить США от санкций против "Северного потока-2"
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США