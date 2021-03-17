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17.03.2021 18:45
Рубрика: В мире

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В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
В Евросоюзе представили проект "цифрового зеленого паспорта". Несмотря на то что изначально речь шла о сертификатах, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в итоговом документе предусмотрена возможность зарубежных поездок для переболевших или представивших негативный результат теста на COVID-19.
Европейские сертификаты о вакцинации могут де-факто оказаться своего рода паспортами, дающими возможность свободного пересечения границ, но только в пределах ЕС. Фото: gettyimages Европейские сертификаты о вакцинации могут де-факто оказаться своего рода паспортами, дающими возможность свободного пересечения границ, но только в пределах ЕС. Фото: gettyimages
Европейские сертификаты о вакцинации могут де-факто оказаться своего рода паспортами, дающими возможность свободного пересечения границ, но только в пределах ЕС. Фото: gettyimages

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс предпочитает называть новый документ "ковид-сертификатом", а не "паспортом вакцинации". Он объясняет: "Вакцинация не является обязательной, от нее можно отказаться. Кроме того, у нас нет возможности привить всех желающих. Поэтому понятно, что мы хотим избежать любой дискриминации". По той же причине сертификат должен быть доступен в двух версиях - печатной и электронной, содержащей QR-код. Сейчас, по словам Рейндерса, технические службы Еврокомиссии бьются над тем, как сделать выпуск такого документа возможным на всей территории состоящего из 27 государств Евросоюза и при этом гарантировать защиту от подделок. Он надеется, что удастся создать общеевропейскую систему, которая пригодится и при других пандемиях.

Фото: REUTERS
Около 20 стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca

Кроме того, планируется сделать возможным признание уже существующих сертификатов. Разрешать ли свободное передвижение гражданам, которые были привиты вакцинами, пока еще не признанными в ЕС, например, российскими и китайскими, каждая страна должна будет решать отдельно. И какие преимущества кроме свободного пересечения границ будут у обладателей сертификатов - тоже зависит от принимающей стороны. По решению местных властей, им могут разрешить посещать музеи, а также питаться в ресторанах, даже если в стране введены противоэпидемические меры.

Несмотря на то, что сертификаты предназначены только для поездок в пределах ЕС, если государства, не входящие в единую Европу, будут готовы применять эпидемиологические стандарты, аналогичные принятым в Евросоюзе, отдельные европейские страны смогут при желании заключать с ними соглашения о взаимных поездках - при условии согласия Еврокомиссии. Как объединить все эти нюансы в одну систему и будет ли проект жизнеспособным, покажет время.

Чиновники ЕС предпочитают называть новый документ "ковид-сертификатом", а не паспортом

Пока проект по введению ковид-сертификатов ожидает утверждения на саммите Евросоюза 24-25 марта, а также голосования в Европарламенте. Если документ будет согласован главами стран-членов ЕС, его осуществление все равно затянется до мая и даже июня. В начале марта еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес призывала коллег ускорить этот процесс: "Приближается лето, и гражданам нужна ясность в отношении путешествий и туризма". Но Брюссель известен тем, что принятие даже срочных общеевропейских решений затягивается там надолго. Поэтому нельзя исключать, что отдельные средиземноморские страны, где планируют открыть туристический сезон 14 мая, сделают ставку на уже существующие в отдельных государствах, в том числе не входящих в ЕС, "паспорта вакцинации".

Поскольку "ковид-паспорта" уже стали реальностью, на официальном туристическом интернет-портале ЕС появился раздел "лучших маршрутов для вакцинированных". В рейтинге "горячих" направлений перечислены курорты стран, которые уже впускают вакцинированных. А в Китае объявили о льготном режиме въезда в страну для иностранцев, привившихся китайскими вакцинами.

Между тем

Греция готова уже в мае начать принимать туристов из России. Для этого путешественникам придется представить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Об этом рассказал РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис. По его словам, Афины приняли решение считать российский препарат "Спутник V" равным европейским вакцинам. "Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания", - пояснил Теохарис. Он напомнил, что вакцинация не является обязательной для туристов, однако прививка позволит избежать ряда формальностей. Так, активному путешественнику не придется каждый раз проходить тестирование на коронавирус. "Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления", - отметил греческий министр. По его словам, выдаваемый сейчас в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык, чтобы можно было удостовериться в том, что представивший документ турист сделал прививку. Министр отметил, что Греция готова открыть свои границы для россиян 14 мая, а если эпидемиологическая ситуация позволит, то и раньше.

Греция готова открыть свои границы для россиян 14 мая, а если эпидемиологическая ситуация позволит, то и раньше
Фото: iStock
Отдых в Европе возможен уже в мае: Когда покупать евро

На Кипре владельцы ресторанов, баров и кафе, которым, наконец-то разрешили открыться после долгого перерыва, устроили бунт против ограничений, "спущенных" минздравом. Как сообщает портал сyprus-mail.com, новые требования обязывали посетителей сидеть в масках даже за столиками - "в перерывах между активным употреблением пищи и напитков". А владельцам заведений запрещалось включать музыку, "которая побуждает клиентов к танцам". После того как эти правила "были высмеяны общественностью", их пришлось немного скорректировать, отмечает издание. За выбор зажигательных песен (а других на Кипре и нет) наказывать не будут, равно как и ограничивать их громкость, однако танцевать в зале все равно нельзя. Даже тех, кто захочет просто встать с места и немного подвигаться, ждет штраф. Войти в кафе или отлучиться в уборную можно только в маске. Пока открываются лишь летние террасы. За один столик не посадят больше восьми человек, включая детей. А не позднее 22.45 гостей попросят на выход, ведь с одиннадцати вечера на Кипре действует комендантский час.

Тем временем в Германии набирает обороты необычная услуга - объятия с коровой. Как пишет Die Welt, некоторые фермы предлагают посетителям не только ознакомительную прогулку, но и возможность посидеть рядом с животным, погладить его и даже обхватить за шею. Обойдется такое удовольствие примерно в 20 евро. Издание отмечает, что сеансы расписаны на месяцы вперед. Подобную услугу также предлагают фермеры в Голландии, Швейцарии и в США. Правда, за океаном она стоит дороже - около 75 долларов.

Подготовили Юрий Когалов, Екатерина Забродина

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