Полностью отловить с улиц бездомных животных и разрешить региональным властям самостоятельно регулировать их численность в приютах и на территории российского субъекта предлагается внесенным в Госдуму законопроектом.

Сейчас бродячих собак и кошек полагается отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать на прежнее место обитания. Авторы поправок считают это неправильным, поскольку даже после этих процедур собаки могут быть опасными для людей. Для решения проблемы, считают депутаты, необходим безвозвратный отлов бродячих животных.