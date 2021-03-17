В Instagram определят реальный возраст пользователей

В Instagram рассказали о введении новых мер по защите несовершеннолетних пользователей.

Для того, чтобы определить их реальный возраст, в соцсети используют специальный алгоритм. С помощью технологии самообучающегося искусственного интеллекта выявят тех, кто завысил свой возраст при регистрации. Минимальный возрастной ценз в соцсети - 13 лет.

Еще одно новшество - уведомления для пользователей, которым еще не исполнилось 18 лет, о том, что им хочет отправить сообщение взрослый. Они будут приходить в том случае, если совершеннолетний и ребенок не являются подписчиками друг друга. Последний сможет заблокировать взрослого пользователя и пожаловаться на него.

Первыми новые функции опробуют жители Японии, Мексики, Сингапура, Бразилии, Аргентины и Индонезии. В других странах пакет защитных мер заработает чуть позже.