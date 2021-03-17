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17.03.2021 20:58
Рубрика: В мире

В Иране опубликовали итоговый отчет об украинском Boeing 737-800

Текст: Юрий Когалов
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев и сбитый в январе 2020 года ПВО Ирана вскоре после взлета был ошибочно принят за вражескую цель. Об этом, как передает агентство Tasnim, говорится в 145-страничном итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.

Как отмечается в опубликованном документе, по лайнеру, принятому за вражескую цель, были выпущены две ракеты. Это произошло из-за человеческой ошибки, оператор сил ПВО, которые находились в состоянии повышенной боеготовности, неправильно идентифицировал самолет. Таким образом, итоговый отчет фактически повторил выводы, которые были сделаны сразу после трагедии.

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA
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Чтобы подобное не повторялось в будущем, эксперты составили ряд рекомендаций. При этом иранская сторона еще раз принесла свои соболезнования семьям погибших в той авиакатастрофе.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Уже через три дня после трагедии Тегеран признал, что самолет был сбит силами ПВО, которые приняли его за крылатую ракету.

Предварительный отчет Организация гражданской авиации Ирана, проводившая это расследование, передала украинской стороне еще в конце прошлого года.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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