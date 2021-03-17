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17.03.2021 20:28
Рубрика: Экономика

От смартфона до утюга

В каком городе России дешевле всего обходятся онлайн-покупки
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Эксперты рассчитали стоимость годовой потребительской онлайн-корзины россиян. Они также проанализировали, где в России она самая дорогая, что чаще всего покупают и по каким ценам.

Эксперты AliExpress Россия проанализировали данные о продажах на платформе в 2020 году. В топ регионов по активности онлайн-шопинга, помимо столиц, вошли Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.

Фото: Сергей Петров/ТАСС
Какие товары и услуги заметно подорожали вместе с продуктами

В условную корзину покупателя включили наиболее частые интернет-заказы россиян. Аналитики определили среднюю цену товаров по популярным категориям (смартфоны, различная бытовая техника и одежда), их долю в общем бюджете покупок по выбранным городам и стоимость региональных корзин. Самым высоким "АлиИндекс" оказался в Калининграде - почти 47 тысяч рублей. Самым низким - в Уфе, где стоимость онлайн-корзины составила 37,5 тысячи. В Москве и Петербурге - чуть выше 45 тысяч рублей.

Наибольший вес в структуре покупок россиян имеют смартфоны - треть от общего объема в денежном выражении. Их средняя цена составила 14 тысяч 713 рублей. Почти половину корзины заняли электроприборы: для дома, кухни и ухода за собой. Так, более 20 процентов общих затрат пришлось на пылесосы (средняя цена - около 10 тысяч рублей). Активно покупали блендеры (3 тысячи рублей), утюги (1,78 тысячи рублей), фены (2,5 тысячи рублей). Расходы на одежду и спортивную обувь в корзине составили 18 процентов. Средняя цена, например, кроссовок - тысяча рублей.

За последний год покупатели стали чаще заказывать товары от российских продавцов. На них уже приходится четверть оборота платформы. Число продавцов из России достигло 35 тысяч, ассортимент вырос до 5,5 миллиона уникальных наименований.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Татьяна Ткачева
Экономика Товары и цены

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