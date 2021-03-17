В Кремле назвали вредным решение Британии нарастить ядерный потенциал

"Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов", - заявил Песков. "Безусловно, это решение вредит международной стабильности и стратегической безопасности", - считает он.
"В качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, исходящая от России. Можно только сказать одно: это неверно, от России никакой угрозы не исходит", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
"Россия была и остается сторонницей международных переговоров, прежде всего с США, по теме стратегической стабильности", - продолжил Песков. "Позиционирование России как некой угрозы для нас неприемлемо, потому что это неправда", - сказал он.
"Россия - не угроза. А наращивание количества боезарядов - это то, что угрожает миру на всей земле", - заключил Песков.