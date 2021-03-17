В Минэнерго исключили повторение топливного кризиса 2018 года

Предпосылок для повторения кризиса 2018 года на топливном рынке сейчас нет, считает заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

В 2018 году бензин в рознице подорожал на 9-15%, за два с половиной месяца этого года цены на АЗС выросли на 2,1%, а оптовая цена на бирже - на 12,5%. Счетная палата в своем отчете за 2020 год отметила "риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", а позже уточнила свою позицию: в настоящее время эти риски минимальны.

Бензин в 2018 году подорожал из-за роста цен на нефть, сейчас цены на нефть тоже выросли. Но с 2019 года заработал демпфирующий механизм, сглаживающий разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива в опте, таким образом препятствуя росту цен в рознице. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.

В этом году из-за роста цен на нефть доходность экспорта бензина выросла, а компенсация из бюджета при поставках на внутренний рынок уменьшилась. Но в отличие от 2018 года речь идет лишь о части, а не полном объеме недополученной прибыли нефтеперерабатывающими компаниями. Сейчас минэнерго совместно с минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат, что в итоге должно сдержать повышение цен. Ожидается, что измененный механизм заработает с 1 мая. В пресс-службе минэнерго подчеркнули, что сейчас обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов и увеличение запасов топлива к маю до 1,6 млн тонн, что исключит возможность дефицита. С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%).

Рост запасов топлива в России позволит избежать его дефицита

Отраслевые эксперты разделяют уверенность минэнерго. "Сегодняшняя ситуация значительно отличается от 2018 года", - говорит главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Во-первых, уже действует механизм демпфера, а корректировка его параметров повысит сбалансированность рынка. Во-вторых, сейчас выше обеспеченность российского рынка бензином. Мощности по его производству выросли за счет введения нескольких крупных бензиновых комплексов (ТАНЕКО, Антипинский и Яйский НПЗ). В-третьих, уже созданы достаточно высокие запасы бензина, что обеспечивает надежность поставок, уточнил эксперт.