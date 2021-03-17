В Минприроды разработали закон о вторичных материальных ресурсах

Разобраться со свалками поможет принятие закона о вторичных материальных ресурсах, проект нормативного акта уже разработан, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

"Уже готов законопроект, который вводит новые понятие - вторичные материальные ресурсы, - сказал Козлов. - Отходы и вторичное сырье - это продукция. Для чего это нужно? Чтобы исключить споры между бизнесом и надзорными органами, которые не могут договориться, создать основу для обращения с вторичными ресурсами".

По словам министра, закрепленное законом понятие "вторичных материальных ресурсов" позволит повысить эффективность работы по сокращению числа мусорных полигонов в стране. Чем больше вторсырья мы будем вводить в оборот, тем меньше отправится на свалки, объяснил Александр Козлов.