В Минпромторге оценили готовность предприятий к маркировке молочной продукции

Типографии готовы обеспечить молочные производства упаковкой с маркировкой, заявил статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Так он ответил на заявление заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут о том, что "у большого количества типографий либо нет оборудования, либо нет технологии нанесения, либо у предприятий нет понимания, как этот код считывать". Такое мнение она высказала 17 марта на заседании аграрного комитета Госдумы.

По словам Виктора Евтухова, Минпромторг оказывает поддержку типографиям, которые работают с маркировкой упаковки для молочной продукции.

"41 типография подписала меморандум с обязательствами об оснащении своих производственных линий необходимым оборудованием для нанесения маркировки в установленные сроки. Сейчас к печати промышленных партий полностью готовы 16 поставщиков упаковки. В марте этот показатель увеличится до 27", - сообщил замминистра.

Он также рассказал, что сейчас 7 типографий готовы к маркировке сыра, в апреле их число вырастет до 20, в мае - до 40, в июне - до 54. Эти продукты начнут маркироваться с 1 июня.

Подготовка к маркировке мороженого должна завершиться не позднее конца апреля 2021 года. Сейчас упаковку для мороженого (флоупак, конус, кашированная фольга) с кодами могут печатать уже 16 предприятий, в мае их число вырастет до 33, июне - до 36, указал Евтухов.

Всего Минпромторг ведет работу с более чем сотней предприятий-поставщиков упаковки, в том числе зарубежных.

Замминистра напомнил, что введение маркировки будет поэтапным и максимально безболезненным для отрасли. Только эксперимент длился полтора года. За это время предприятия могли отработать все технические нюансы, связанные с введением маркировки, в том числе с типографиями, считает Евтухов. С 20 января предприятия-производители молочной продукции обязаны зарегистрироваться в системе. Однако, к середине марта 17 крупных компаний (производители мороженого и сыров) еще не зарегистрировались. Хотя уже с 1 июня для мороженого и сыров маркировка станет обязательной.

Ранее сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании аграрного комитета Госдумы сказал, что Минсельхоз работает над тем, чтобы маркировка молочной продукции была менее затратной для производителя и не отразилась на конечной цене продукции. Он напомнил, что для производителей молока предусмотрен ряд мер поддержки, чтобы частично компенсировать затраты на маркировку - например, возможность использовать "короткие" кредиты на приобретение и нанесение кодов маркировки. В дополнение к существующим мерам министерство прорабатывает возможность компенсации части понесенных капитальных затрат на приобретение оборудования, а также приобретение оборудования в лизинг.

Маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. Обязательной она станет с 1 июня 2020 года - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только через три года - с 1 декабря 2023 года - начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Смысл маркировки - в возможности отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки.