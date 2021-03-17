В выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка, посвященная Рижскому мирному договору (сам договор на нескольких языках занимает целую витрину). Экспозиция историческая и архивная, что не мешает ей быть весьма актуальной. Одно то, что накануне в Варшаве открыли выставку на ту же тему, говорит о многом.

Суть договора, которому 18 марта исполняется сто лет, если коротко, следующая: он поставил точку в необъявленной Польско-советской войне 1919-1921 годов. Ее результат: советское правительство вынуждено было отдать соседке половину территории нынешней Белоруссии и четверть современной Украины, что вернуло Польшу практически в границы Речи Посполитой 1792 года. И еще. Идея "мировой революции" в результате всех этих событий утратила для Ленина свою привлекательность.

"Польско-советская война унесла около 140 тысяч жизней и завершилась грабительским для Советской России Рижским мирным договором, - сказал на открытии выставки председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. - В течение 18 лет между двумя войнами население подвергалось политическим репрессиям, целенаправленной полонизации". Напомним, это та самая война, во время которой в польском плену погибло от голода и нечеловеческих условий содержания в польских концентрационных лагерях несколько десятков тысяч красноармейцев. О них не любят вспоминать польские политики, когда говорят, к примеру, о жертвах Катыни, где, как следует из направленной первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву в 1959 году секретной записки председателя КГБ Александра Шелепина, было убито 4421 человек (в основном пленных офицеров польской армии).

Секретные соглашения "начальника государства Польского" Пилсудского с Петлюрой и телеграмма Ленина Троцкому о необходимости экстренного усиления Западного фронта, так называемая нота Керзона, с призывом заключить перемирие, многочисленные автографы Ленина, Сталина, Троцкого и даже трудовая книжка Дзержинского, члена Польревкома, за которым охотились польские власти, - эти и другие архивные документы рассказывают, как зрел нарыв польско-советских отношений, который вскрылся в 1939 году, когда СССР решил объединить Белоруссию и Украину в границах единого государства. Среди выставочных экспонатов есть немало доказательств страшной жестокости польских войск по отношению к мирному русскоговорящему населению. Например, телеграмма Льву Троцкому с Западного фронта об уничтожении поляками города Борисова и массовых жертвах среди горожан.

К слову, по словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, российские и польские историки во многом нашли согласие во взглядах на Рижский мирный договор. Однако политический взгляд из Польши видит в этих событиях "чудо на Висле", которое позволило "спасти Европу от большевизма". Впрочем, документы говорят о другом: не будь польской агрессии против ее восточных соседей, не состоялось бы и похода Красной армии в Польшу.

Отвечают документы

Кто принимал участие в конфликте?

С одной стороны, Польша, Украинская народная республика, белогвардейские формирования в Белоруссии, с другой - Советская Россия, Украинская и Белорусская ССР.

Когда началась война?

В феврале 1919 года Польские войска вторглись в Белоруссию, захватили большую ее часть, а также всю Западную Украину.

А союз с Петлюрой, подписавшим секретные соглашения с Юзефом Пилсудским, дал Варшаве предлог для второго похода на Украину в апреле 1920 года. К слову, согласно этим соглашениям, Польше передавались Восточная Галиция и часть Волыни.

Чем все закончилось?

После побед над Колчаком и Деникиным Красная армия отбросила польские войска на запад. Но под Варшавой потерпела поражение. Варшава же вновь оккупировала большую часть Белоруссии и всю Западную Украину, захватила Виленский край Литвы и только тогда согласилась на перемирие.

Компетентно

Не до "мировой революции"

На вопрос, насколько актуальна выставка, посвященная событиям 100-летней давности, отвечает научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.

Андрей Сорокин: Предыстория Второй мировой войны сегодня не сходит с первых страниц газет и парламентских трибун, не уходит и из общественных дискуссий. Выставка "Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор" и интернет-проект, которые открываются одновременно, представляют важнейшие моменты истории формирования польско-советских отношений в период между двух мировых войн, рассказывают о том, как началось противостояние и завязывался узел межгосударственных противоречий.

Несправедливый характер, с точки зрения советского руководства, подписанного с Польшей Рижского мирного договора предопределил отношение к этому миру скорее как к перемирию. И итоги этой войны, собственно, и заложили основание для межгосударственных конфликтов, один из которых прорвется в 1939 году, когда советское руководство, исходя из собственных представлений об обеспечении безопасности и исторической справедливости, решит объединить белорусские и украинские земли в границах одного государства - СССР.

Польские политики, начиная разговор о Катыни, практически никогда не вспоминают похожую ситуацию с советскими красноармейцами в польском плену во время Польско-советской войны. Сколько наших людей тогда погибло?

Андрей Сорокин: Да, это одна из трагических страниц Польско-советской войны. В результате разгрома Красной армии под Варшавой и ее отступления действительно были захвачены десятки тысяч красноармейцев, которые были заключены в концентрационные лагеря.

Всего в плен попали около 157 тысяч красноармейцев, из них погибло более 30 тысяч человек. И судьба красноармейцев в польском плену являлась тогда, является и сегодня одной из тем, которые не перестают волновать общественное сознание.

Ленин действительно не собирался сто лет назад воевать с Польшей и распространять мировую революцию в соседнюю страну?

Андрей Сорокин: Нет, у советского руководства, которое было занято внутренними фронтами Гражданской войны и упрочением советской власти, не было ни сил, ни возможностей, ни устремлений советизировать Польшу. И в 1919 году, и в 1920-м инициатором продвижения на восток и начала военных действий была Польша. Мы можем говорить об этом вполне определенно. У нас нет документов, которые позволяли бы сконструировать иную версию этих событий. В 1918 году Советская Россия признала не имеющими юридической силы договоры о разделе Польши, а в 1919 году обращалась к западному соседу с предложением урегулировать вопрос о взаимном признании и границах дипломатическим путем.

Известная же установка Ленина "Штыком пощупать - не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше" родилась под влиянием успешного контрнаступления Красной армии летом 1920 года в ответ на взятие поляками Киева.