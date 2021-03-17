В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки

Посылка стала причиной эвакуации воспитанников и персонала из детского сада на Манхэттене. В ней обнаружилась неизвестная "белая субстанция". По данным полиции, вещество передано на экспертизу в департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Сообщается, что посылку в учреждение доставил неизвестный. "На коробке не было обратного адреса. В целях безопасности из здания были эвакуированы 17 учащихся и четверо сотрудников сада", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал. После проверки посылку сочли безвредной.