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17.03.2021 04:11
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Посылка стала причиной эвакуации воспитанников и персонала из детского сада на Манхэттене. В ней обнаружилась неизвестная "белая субстанция". По данным полиции, вещество передано на экспертизу в департамент здравоохранения Нью-Йорка.

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Сообщается, что посылку в учреждение доставил неизвестный. "На коробке не было обратного адреса. В целях безопасности из здания были эвакуированы 17 учащихся и четверо сотрудников сада", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал. После проверки посылку сочли безвредной.

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