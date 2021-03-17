В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников

В России может появиться новая категория льготников - "ликвидаторы пандемии коронавируса". Инициатор этого новшества, первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров уже обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением о создании новой льготной категории граждан с предоставлением им ряда преференций.

В письме премьер-министру, на которое ссылаются РИА Новости, говорится: "Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации, в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" - с награждением отличительным знаком".

По предложению Петрова, к знаку этим людям прилагались бы дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.

Обосновывая свою идею, автор сравнивает пандемию коронавируса именно со взрывом на Чернобыльской АЭС. "Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий", - напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.

Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит "с определенным позитивным успехом".