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Рубрика: В мире

В Осло ввели самые жесткие ограничения за время пандемии

Текст: Надежда Ермолаева

В столице Норвегии ввели самые жесткие ограничения за время пандемии коронавируса. Об этом сообщает информагентство Reuters. Отныне жителям Осло запрещено принимать дома более двух гостей. Ученики средней и старшей школы переведены на дистанционное обучение.

Фото: Reuters
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Кроме этого, все ограничения, введенные второго марта, остаются в силе. А именно: закрыты рестораны, кроме тех, что работают на вынос. Закрыты непродовольственные магазины. Работать разрешено только тем торговым точкам, где продают продукты. В этом списке также аптеки и алкогольные магазины, входящие в госмонополию по продаже спиртных напитков в Норвегии.

Власти Осло с тревогой отмечают резкий рост числа заболевших короновирусом. И пытаются с помощью ограничений сбить волну распространения вируса. За все время пандемии в Норвегии подтверждено свыше 82 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умер 641 человек.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

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