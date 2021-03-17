В России началась проверка системы онлайн-голосования

С 17 марта по 21 мая Центризбирком проводит общероссийскую тренировку для подготовки к Единому дню голосования. Тестируют систему ГАС "Выборы" и программный комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ). ЦИК, кроме того, внимательно изучит заявки девяти регионов, которые хотят провести у себя в сентябре ДЭГ.

На заседании комиссии в среду председатель Элла Памфилова назвала регионы, которые прислали заявки: Курская, Нижегородская, Ярославская, Вологодская, Мурманская, Рязанская области, республики Бурятия и Северная Осетия - Алания, а также город Севастополь. Эти обращения "будут подробно прорабатываться", сообщила она.

О желании провести онлайн-голосование сообщили также Воронежская область и Удмуртия, но их позиции "пока до конца не понятны". "Мы их (заявки) пока заморозили до выяснения всех обстоятельств", - сказала Памфилова. По ее словам, подавал заявку и Санкт-Петербург, но затем отозвал ее.

Пять самых подготовленных для проведения ДЭГ регионов Центризбирком определит в июне, после назначения выборов депутатов Госдумы. Кроме того, онлайн-голосование проведет Москва, но столица не участвует в отборе, поскольку в этом году еще действует закон об эксперименте по ДЭГ на платформе, разработанной по инициативе мэрии и заточенной под сайт mos.ru. Остальные регионы будут использовать программный комплекс, созданный минцифры и "Ростелекомом" с учетом архитектуры Единого портала госуслуг.

Вчера начался первый этап общероссийской тренировки для подготовки к Единому дню голосования. Объем тестовых кампаний в тренировке составит более 3000 выборов федерального, регионального и местного уровней, рассказала Элла Памфилова. "Таким образом, нагрузка на ГАС "Выборы" будет соответствовать реальной нагрузке на выборах в Единый день голосования", - добавила она.

В конце февраля ЦИК утвердил график мероприятий. Предварительный этап пройдет с 17 марта по 2 апреля. Принимать заявления от граждан через портал госуслуг на участие в пробном онлайн-голосовании будут с 21 апреля по 7 мая. Проводить ДЭГ - с 8.00 12 мая до 20.00 14 мая. А с 19 по 21 мая подведут итоги.

Тестирование системы пройдет в виде имитации всех этапов избирательной кампании

В постановлении ЦИК указано, что тестирование системы пройдет "в виде полноценной имитации проведения всех этапов избирательной кампании". То есть с регистрацией условных кандидатов, внесением их в бюллетени и так далее. "Нас все спрашивают, какие будут вопросы на тестовом голосовании, - сказала Элла Памфилова. - Вопросы будут абсолютно нейтральные, ничего сверхъестественного, выходящего за рамки логики избирательной кампании".