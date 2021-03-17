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17.03.2021 13:19
Рубрика: Власть

В России упростят выдачу виз для иностранных родственников россиян

Текст: Ксения Воронцова
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий упрощение порядка получения виз близкими родственниками россиян.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"Рассматриваемый нами законопроект упростит родственникам, имеющим иностранное гражданство, въезд в страну и позволит семьям воссоединиться. Сегодня эта проблема стоит довольно остро. Свои неутешительные коррективы внесла и пандемия. У некоторых иностранных граждан истек срок действия ранее полученной визы, и они не могут въехать в страну к семье", - рассказал "РГ" депутат от фракции "Единая Россия" Алексей Кобилев.

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Законопроект касается оформления виз для супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков российских граждан. Оформить многократную долгосрочную визу они смогут на основании письменного заявления гражданина РФ без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД России.

Также предлагается увеличить срок действия многократных частных виз до одного года. При этом исключается ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина в РФ по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Таким образом, это создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ.

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