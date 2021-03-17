Проблема избыточного веса в последние годы стала особенно острой, но не всем помогают диета, спортзал и даже медикаментозная поддержка. Тем, кто уже потерял надежду похудеть, медики предлагают бариатрию - хирургическое вмешательство, способствующее снижению веса.

В прошлом году в центре бариатрической медицины Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России было выполнено 500 операций - вдвое больше, чем в 2019-м. Среди медицинских организаций этого профиля ростовские бариатры вышли на первое место не только в России, но и в СНГ.

- Один их самых тяжелых наших пациентов весил 300 килограммов, - рассказывает руководитель центра Максим Буриков. - После соответствующей подготовки ему удалось снизить вес до 250. Лечение проходит в несколько этапов, к хирургам пациент попадает не сразу. Его обследуют эндокринологи, кардиологи, другие специалисты и дают свои рекомендации. Только после этого проводится операция. Сейчас этот пациент весит около 100 килограммов.

Операции на желудке и тонкой кишке делают для того, чтобы запустить собственную регуляцию пищеварения. По сути, хирурги формируют пищевой тракт таким образом, чтобы человек получал меньше питательных веществ и не накапливал жир. Наиболее часто встречающиеся разновидности бариатрических операций - бандажирование желудка, гастропластика и желудочное шунтирование.

Липосакция и пластика живота, призванные удалить жир и "жировой фартук", не имеют с бариатрией ничего общего. В результате бариатрического вмешательства пациент худеет самостоятельно. Операции проводят щадящим методом лапароскопии.

По словам Максима Бурикова, в мире сегодня делают около одного миллиона бариатрических операций в год. В России - всего 4-5 тысяч.

По сути, хирурги формируют пищевой тракт таким образом, чтобы человек получал меньше питательных веществ и не накапливал жир

Хроническое ожирение - сложное заболевание, которое затрагивает все системы организма. К ожирению приводят нарушение пищевого поведения, малоподвижный образ жизни. Причиной могут служить и генетические факторы. Лечить ожирение необходимо. Согласно шведской статистике Swedish Obese Subjects, жизнь пациентов после бариатрического вмешательства увеличивается в среднем на 10 лет по сравнению с контрольными группами. Не случайно в Ростов приезжают граждане Великобритании, США, Германии, Сербии и других стран.

- В прошлом году из-за пандемии многие пациенты из-за рубежа не смогли приехать на лечение к нам, - сказал Максим Буриков. - Но дел у хирургов не убавилось. Количество операций значительно возросло за счет россиян.