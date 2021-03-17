В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов

Соединенные Штаты должны быть готовы к прибытию рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Центральной Америки. Такая информация была во вторник размещена на сайте Министерства внутренней безопасности США.

По данным ведомства, ситуация на юго-западной границе страны сложная. "Тенденция такова, что вскоре поток мигрантов через юго-западную границу станет самым большим за последние 20 лет. Мы высылаем большинство взрослых и семьи. Мы не высылаем детей без сопровождения взрослых", - цитирует ТАСС сообщение.

Днем ранее телеканал ABC распространил информацию о том, что в участках погранслужбы находились 4,8 тысячи малолетних нелегалов. Это на 25% больше, чем на прошлой неделе, и эта цифра продолжает неуклонно расти. Процедура предусматривает перевод этих детей в приюты в ожидании решения их дальнейшей судьбы, но приюты переполнены.

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал мнение, что кризис на границе с Мексикой будет усугубляться. "Мы видим, что сейчас очень плохие цифры [по числу мигрантов], но они станут много, много хуже", - заявил Трамп, подчеркнув, что в ближайшее время эти значения возрастут до ранее невиданного уровня.