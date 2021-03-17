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Рубрика: В мире

В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов

Фото: AFP/Johan ORDONEZ Фото: AFP/Johan ORDONEZ
Фото: AFP/Johan ORDONEZ

Соединенные Штаты должны быть готовы к прибытию рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Центральной Америки. Такая информация была во вторник размещена на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Фото: REUTERS
В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов

По данным ведомства, ситуация на юго-западной границе страны сложная. "Тенденция такова, что вскоре поток мигрантов через юго-западную границу станет самым большим за последние 20 лет. Мы высылаем большинство взрослых и семьи. Мы не высылаем детей без сопровождения взрослых", - цитирует ТАСС сообщение.

Днем ранее телеканал ABC распространил информацию о том, что в участках погранслужбы находились 4,8 тысячи малолетних нелегалов. Это на 25% больше, чем на прошлой неделе, и эта цифра продолжает неуклонно расти. Процедура предусматривает перевод этих детей в приюты в ожидании решения их дальнейшей судьбы, но приюты переполнены.

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал мнение, что кризис на границе с Мексикой будет усугубляться. "Мы видим, что сейчас очень плохие цифры [по числу мигрантов], но они станут много, много хуже", - заявил Трамп, подчеркнув, что в ближайшее время эти значения возрастут до ранее невиданного уровня.

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