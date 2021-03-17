В столице Франции могут ввести карантин из-за коронавируса

Власти Франции рассматривают возможность введения режима самоизоляции по выходным дням в столичном регионе для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в интервью телеканалу BFM TV.

"Пока вопрос только изучается и готового решения еще нет, - цитирует ТАСС главу французского правительства. - Реагировать таким образом нас заставляет сложная ситуация с эпидемией коронавируса. Основным средством ее преодоления нам видится вакцинация".

Премьер-министр отметил, что в стране ждут решения европейского регулятора по вакцине AstraZeneca. А также выразил желание самому привиться этим препаратом, если решение по нему окажется положительным. Сейчас же использование данной вакцины в стране приостановлено. Кастекс вновь указал, что власти рассчитывают на вакцинацию десяти миллионов человек к 15 апреля, если не будет новых проблем с поставками вакцин. И призвал неукоснительно соблюдать все меры санитарной защиты.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано 4 108 108 случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тысячи человек.