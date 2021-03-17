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17.03.2021 14:18
Рубрика: В мире

Вакцинацию руководства Эстонии приостановили из-за дефицита прививок

Текст: Юрий Когалов

Вакцинация руководства Эстонии приостановлена. Как передает портал Delfi, в стране обнаружилась нехватка препаратов от коронавируса.

Фото: REUTERS
Около 20 стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca

По словам главы службы по коммуникациям государственной канцелярии Ээро Рауна, в Эстонию было поставлено меньше вакцины, чем ожидалось. Он отметил, что решение о вакцинации политиков и государственных деятелей было принято до того, как была выявлена эта проблема.

Интересно, что членов правительства и депутатов планировалось прививать препаратом AstraZeneca, использование которого вызывает много вопросов. Как оказалось, он малоэффективен для лиц пожилого возраста, к тому же он способен вызывать тромбоз. В связи с этим два десятка стран приостановили применение этой вакцины, но не Эстония. Как отметил министр здоровья и труда Танель Кийк, ни у одной страны нет доказательств, что этот препарат связан с трагическими случаями. Он даже заявил, что Эстония хотела бы получить вакцину AstraZeneca в случае отказа других стран ЕС от ее использования.

От своих планов Таллин не стал отказываться даже после того, как в Эстонии было зарегистрировано два случая возникновения тромбоза после прививки от коронавируса. Причем тот человек, что получил вакцину AstraZeneca, скончался после укола.

В мире Европа Эстония Вакцинация от коронавируса

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