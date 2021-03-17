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17.03.2021 07:15
Рубрика: Общество

Важнее еды и спорта: Эксперт объяснила, без чего невозможно похудеть

Текст: Оксана Грибанова

Далеко не всегда жесткая диета и физические нагрузки гарантируют, что вы избавитесь от лишнего веса. По крайней мере, в короткие сроки, без вреда для здоровья.

Фото: iStock
Диетолог развеяла три главных мифа о похудении

Как отметила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева, похудеть едва ли удастся, если у человека плохой сон.

Неслучайно диетологи, составляя программу похудения для пациента, чуть ли не первым пунктом пишут "нормализация сна". Вплоть до того, что режим сна надо наладить перед тем, как начинать ограничивать себя в каких-либо продуктах.

В ночное время во время первой фазы сна в гипофизе вырабатывается гормон соматотропин, передает "Доктор Питер". Без него практически невозможно похудеть, даже при соблюдении ограничений в еде, отметила специалист.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что люди, которые привыкли укладываться спать после 12 ночи, чаще всего имеют больше жировой ткани чем те, кто засыпает до 11 вечера. У любителей посидеть ночью происходит нарушение баланса нескольких очень важных гормонов, отсюда и проблемы со здоровьем.

Наука Общество Здоровье

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