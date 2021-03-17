Верховный суд России: как снизить алименты

Проект постановления пленума Верховного суда России разъясняет бывшим мужьям, как можно снизить размер алиментов. Сначала надо вступить в переговоры с экс-женой. Затем оформить с ней у нотариуса новое соглашение с разумными ставками. Если некогда любимую женщину не получится убедить, а это вполне вероятно, можно попробовать найти понимание в суде.

Верховный суд предупреждает: само по себе несогласие с размером алиментов не повод их не платить. Накажут. Фото: T Turovska / istock

Ключевое положение: несогласие с размером назначенных выплат не повод не платить. Отца-должника, считающего, что с него требуют слишком много, накажут. Пока не будет нового решения, родитель должен платить по-старому. Подобные правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда, посвященного правилам наказания за неуплату алиментов. Документ сейчас дорабатывается.

Помимо прочего проект постановления пленума перечисляет правовые способы, с помощью которых можно изменить размер алиментов.

"Лицо вправе разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного кодекса Российской Федерации)", - говорится в документе.

Данные статьи, в частности, предусматривают, что соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон.

"Алиментное соглашение можно заключить в любой момент, когда родители готовы урегулировать вопрос с выплатами на ребенка, - рассказал "РГ" - Неделе" член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин. - Снизить размер алиментных выплат ниже границы, установленной в законе, нельзя, но можно договориться о каком-то конкретном размере выплат с учетом особенностей дохода родителя-плательщика".

По его словам, новое алиментное соглашение отменяет предыдущее - такая оговорка, как правило, включается в текст самого договора.

"Алиментное соглашение в силу закона составляется исключительно в нотариальной форме и имеет силу исполнительного листа, - говорит Александр Сагин. - Благодаря этому получатель алиментов может в случае уклонения плательщика от своих обязанностей вернуть задолженность без суда - обратившись с этим документом напрямую к судебным приставам".

Скоро договориться о меньших суммах выплат можно будет дистанционно

Если договориться с женой не удается, а у отца есть веские причины просить скидки, можно обратиться в суд. Впрочем, есть и другой вариант: привлечь к делу медиатора - посредника по мирным переговорам. Медиативное соглашение надо будет также удостоверить у нотариуса.

Прямая речь

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты:

Обращение к нотариусу поможет решить вопросы с размером и порядком взимания алиментов, как и другие брачно-семейные вопросы, например, раздел имущества. Даже если есть спорные моменты - привлечение медиатора поможет их решить, и нотариус удостоверит такое соглашение, в любом случае это будет удобнее, чем проходить судебные процедуры. Важно, что совсем скоро это можно будет сделать и дистанционно, когда стороны находятся в разных городах.