Верховный суд России: как снизить алименты

Новости

Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
Иран начал обогащать уран на подземном заводе с каскадом центрифуг 00:43
SANA: Сирийские ПВО отражают удары ВВС Израиля по объектам под Дамаском 00:35
Карасев и его помощники не встали на колени перед матчем Лиги чемпионов 00:21
Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 16.03.2021
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 16.03.2021
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 16.03.2021
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 16.03.2021
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 16.03.2021
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 16.03.2021
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 16.03.2021
В России учредили новую премию для журналистов 16.03.2021
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 16.03.2021
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 16.03.2021
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 16.03.2021
Сериал "Убивая Еву" закрывается 16.03.2021
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 16.03.2021
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 16.03.2021
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 16.03.2021
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 16.03.2021
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 16.03.2021
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 00:39
Рубрика: Власть

Просите скидку

Верховный суд России: как снизить алименты
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 56(8407)
Проект постановления пленума Верховного суда России разъясняет бывшим мужьям, как можно снизить размер алиментов. Сначала надо вступить в переговоры с экс-женой. Затем оформить с ней у нотариуса новое соглашение с разумными ставками. Если некогда любимую женщину не получится убедить, а это вполне вероятно, можно попробовать найти понимание в суде.
Верховный суд предупреждает: само по себе несогласие с размером алиментов не повод их не платить. Накажут. Фото: T Turovska / istock Верховный суд предупреждает: само по себе несогласие с размером алиментов не повод их не платить. Накажут. Фото: T Turovska / istock
Верховный суд предупреждает: само по себе несогласие с размером алиментов не повод их не платить. Накажут. Фото: T Turovska / istock

Ключевое положение: несогласие с размером назначенных выплат не повод не платить. Отца-должника, считающего, что с него требуют слишком много, накажут. Пока не будет нового решения, родитель должен платить по-старому. Подобные правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда, посвященного правилам наказания за неуплату алиментов. Документ сейчас дорабатывается.

Родителей могут обязать платить алименты школьникам до 20 лет

Помимо прочего проект постановления пленума перечисляет правовые способы, с помощью которых можно изменить размер алиментов.

"Лицо вправе разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного кодекса Российской Федерации)", - говорится в документе.

Данные статьи, в частности, предусматривают, что соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон.

"Алиментное соглашение можно заключить в любой момент, когда родители готовы урегулировать вопрос с выплатами на ребенка, - рассказал "РГ" - Неделе" член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин. - Снизить размер алиментных выплат ниже границы, установленной в законе, нельзя, но можно договориться о каком-то конкретном размере выплат с учетом особенностей дохода родителя-плательщика".

По его словам, новое алиментное соглашение отменяет предыдущее - такая оговорка, как правило, включается в текст самого договора.

"Алиментное соглашение в силу закона составляется исключительно в нотариальной форме и имеет силу исполнительного листа, - говорит Александр Сагин. - Благодаря этому получатель алиментов может в случае уклонения плательщика от своих обязанностей вернуть задолженность без суда - обратившись с этим документом напрямую к судебным приставам".

Скоро договориться о меньших суммах выплат можно будет дистанционно

Если договориться с женой не удается, а у отца есть веские причины просить скидки, можно обратиться в суд. Впрочем, есть и другой вариант: привлечь к делу медиатора - посредника по мирным переговорам. Медиативное соглашение надо будет также удостоверить у нотариуса.

Прямая речь

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты:

Фото: iStock
Жителей Подмосковья научат разводиться без конфликтов

Обращение к нотариусу поможет решить вопросы с размером и порядком взимания алиментов, как и другие брачно-семейные вопросы, например, раздел имущества. Даже если есть спорные моменты - привлечение медиатора поможет их решить, и нотариус удостоверит такое соглашение, в любом случае это будет удобнее, чем проходить судебные процедуры. Важно, что совсем скоро это можно будет сделать и дистанционно, когда стороны находятся в разных городах.

Власть Право Семейное право

Главное сегодня

Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты