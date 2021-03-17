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17.03.2021 15:57
Рубрика: Спорт

Вяльбе сравнила невесту лыжника Большунова с женой декабриста

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В апреле состоится свадьба чемпиона мира и обладателя Кубка мира по лыжным гонкам Александра Большунова. О том, как на спортсмена влияет его невеста Анна Жеребятьева, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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"Больше всего на чемпионате мира общалась с Аней. Я ее могу сравнить с женой декабриста. Она настолько предана ему, что создает атмосферу, когда Саша может расслабиться. Аня, наверное, больше, чем родители знает. Она вносит столько позитива в жизнь Саши, что все будет хорошо. Они друг другу подходят", - сказала Вяльбе в эфире радио kp.ru.

По ее словам, свадьба Большунова и Жеребятьевой состоится в Подмосковье. Ранее сам спортсмен рассказал о том, что под Москвой строится дом, где пара планирует жить. Известно, что приглашение на свадьбу российского лыжника получил и его самый принципиальный соперник - норвежец Йоханнес Клебо.

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